Кристальная сфера музыки - звучание эпох и меридианов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусства состоялся третий музыкальный вечер из цикла Meridians, посвященный 150-летию со дня рождения выдающегося французского композитора-импрессиониста Мориса Равеля, сообщает Trend Life.

Концерт прошёл при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики и собрал ценителей классической музыки.

Программа вечера была выстроена вокруг творческого наследия Мориса Равеля и его современников - Габриэля Форе, Николая Римского-Корсакова, Александра Бородина и Джорджа Гершвина. Произведения этих композиторов представили богатую палитру музыкальных стилей и национальных школ, объединённых тонким идеализмом, поэтичной выразительностью, изяществом формы и элементами импровизационной свободы.

Исполнителями концертной программы стали ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Фарида Мамедова (сопрано) и преподаватель Бакинской музыкальной академии Юлия Керимова (фортепиано). В их интерпретации музыкальные миры разных эпох и культур переплелись в едином художественном пространстве, создав гармоничное звучание, наполненное глубиной и эмоциональной выразительностью.

Куратором концерта выступил Агдес Багирзаде. Музыкальный вечер стал ярким примером диалога культур и подчеркнул универсальный характер классического искусства, способного объединять различные традиции и эстетические направления.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!