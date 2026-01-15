Менуэт и Бадинери захватили зал: вечер виртуозов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева царила особая атмосфера: ценители классической музыки собрались здесь, чтобы услышать бессмертные произведения великого немецкого композитора Иоганна Себастьяна Баха, сообщает Trend Life.

Концерт, организованный Nadir Events, начался с торжественного выхода Камерного оркестра имени Гара Гараева под руководством заслуженного артиста Эйюба Гулиева. Исполнение оркестра уже с первых нот захватило внимание зрителей: каждый звук казался наполненным историей, а сцена будто ожила вместе с музыкой.

Программа вечера включала знаменитые концерты и сюиты Баха, написанные для различных инструментов. Солисты дарили публике настоящее волшебство: Ирина Мехтиева (клавесин), флейтисты Мирхалид Мамедзаде и Кямран Талыбли поражали чистотой и лёгкостью исполнения, скрипачи Саид Мамедов, Зарифа Алхазова, Кянан Мамедзаде, Юлия Моторина и Надир Эйвазов демонстрировали виртуозность, заставляя слушателей затаить дыхание.

Особый восторг вызвало исполнение “Менуэта” и “Бадинери” - произведений, которые знают даже те, кто впервые приходит на концерт классической музыки. Аплодисменты не смолкали, зрители буквально излучали эмоции восхищения.

Профессиональная организация и внимание к каждой детали сделали этот вечер ещё одной яркой страницей культурной жизни столицы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!