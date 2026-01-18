Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Информация о разрушениях в результате землетрясения не поступала - МЧС

Общество Материалы 18 января 2026 11:32 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ/ Trend/ - Согласно информации, поступившей в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Республиканского сейсмологического центра при Национальной Академии наук Азербайджана, 18 января в 07:56 по местному времени на территории Агсуинского района, на границе с Шамахинским районом, было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8.

Как сообщили Trend в пресс-службе МЧС, информация о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в министерство не поступала.

