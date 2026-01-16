Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Баку состоялся финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2025 (ФОТО)

Стиль Материалы 16 января 2026 15:25 (UTC +04:00)
В Баку состоялся финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2025 (ФОТО)
Фото: Miss&Mister Azerbaijan

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся финал национального конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2025. В ходе конкурсной программы участники продемонстрировали не только внешние данные, но и культуру общения, сценическое мастерство, сообщает Trend Life. Выступления конкурсантов оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли общественные деятели, представители творческой и деловой среды.

По итогам конкурса решением жюри главные титулы вечера были присуждены:
Miss Azerbaijan 2025 - Айтен Абиловой и Mister Azerbaijan 2025 - Ульвю Мехрали.
Кроме того, в рамках финального вечера были определены победители и призёры в различных номинациях, что позволило отметить индивидуальные качества участников.

Отметим, что национальный конкурс красоты Miss & Mister Azerbaijan проводится в Азербайджане с 1996 года. Организатором и учредителем конкурса является Анеля Ордуханова.

