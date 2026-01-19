Промышленное производство в Нахчыванской АР выросло за 2025 г.

БАКУ/Trend/ – В 2025 году в Нахчыванской Автономной Республике Азербайджана было произведено промышленной продукции на сумму 474,2 миллиона манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по статистике Нахчывана.

Согласно информации, это на 7,2% больше по сравнению с 2024 годом.

Отметим, что согласно последним данным Государственного комитета статистики, в январе–ноябре 2025 года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, работающими в этой сфере, по Азербайджану в целом было произведено промышленной продукции на сумму 57,5 млрд манатов, что на 1,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

При этом объем производства в нефтегазовом секторе сократился на 2,1%, тогда как в ненефтегазовом секторе зафиксирован рост на 4,8%.