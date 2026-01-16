Международное сообщество должно поддерживать общины, ставшие меньшинствами - представитель сикхов

БАКУ /Trend/ - Сегодня самой большой потребностью является поддержка со стороны международного сообщества общин, ставших меньшинствами.

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил представитель благотворительной организации, действующей в Великобритании Аванви Сингх в рамках международной конференции «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии» в Баку.

Он подчеркнул, что эти меньшинства существуют не только в Индии, но и в разных уголках мира:

"Поэтому на международное сообщество ложится большая ответственность и долг. Мы должны донести наш голос до всех, через СМИ и другие платформы".

Аванви Сингх отметил, что конференция, организованная Бакинской инициативной группой, была встречена очень положительно и является крайне необходимой:

"Это создает пространство для открытого диалога. Думаю, что здесь, в Баку, вы впервые узнаете о нашей истории, прошлом и борьбе".