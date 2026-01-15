Узбекистан и Турция укрепляют сотрудничество в сфере образования и развития кадров

ТАШКЕНТ /Trend/ - 15 января советник министра иностранных дел Республики Узбекистан Мунира Аминова встретилась с руководителем Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) Эсин Аджар Эргин, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи были рассмотрены текущее состояние и перспективы развития узбекско-турецкого взаимодействия.

Сообщается, что стороны обсудили возможности запуска новых совместных проектов на территории Узбекистана, а также планы сотрудничества на 2026 год, включая поиск дополнительных направлений и форм партнерства.

Отдельное внимание было уделено расширению сотрудничества в образовательной сфере. В частности, была подчеркнута заинтересованность в привлечении турецких преподавателей и экспертов к реализации образовательных программ в Узбекистане, обмене передовым опытом и укреплении кадрового потенциала.

Среди приоритетных сфер взаимодействия также были обозначены здравоохранение, образование, сельское хозяйство, а также инициативы по сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдную готовность к дальнейшему развитию партнерства и укреплению дружественных отношений между Узбекистаном и Турцией.