БАКУ/Trend/ - SOCAR начал поставки азербайджанского газа в Австрию и Германию, передает в пятницу Trend со ссылкой на SOCAR.

"SOCAR, осуществляя продажу значительных объемов газа, транспортируемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора, делает следующий важный шаг в экспорте азербайджанского газа. С января 2026 года азербайджанский газ поставляется покупателям не только из других стран региона, но и из Австрии и Германии", - сказали в компании.

Как отмечается, поставки через Италию в Австрию и Германию дополнительно расширяют географию присутствия азербайджанского газа в Европе, доводя количество стран-покупателей до 16.

"SOCAR продолжает расширять деятельность по маркетингу газа в Европе и регионе Ближнего Востока в соответствии с газовой стратегией, сформированной под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Компания увеличивает портфель сотрудничества с покупателями из разных стран и укрепляет позиции Азербайджана как надежного поставщика энергии", - заявили в компании.

