В Казахстане вступил в силу закон об ИИ

БАКУ/ Trend/ - В Казахстане вступил в силу закон об искусственном интеллекте, передает Trend со ссылкой на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан.

Документ разделяет системы, связанные с нейросетями, по уровню риска. Самые опасные - те, что используются в госорганах и критических сферах, - приравняли к государственным по требованиям кибербезопасности.

Также законом запрещено использовать ИИ для манипуляций, дискриминации, определения эмоций без согласия, эксплуатации уязвимостей людей и создания запрещенного контента.

Контент, товары и услуги, созданные с помощью ИИ, должны быть помечены. Авторские права признаются только при наличии творческого вклада человека, промпты тоже защищаются законом.