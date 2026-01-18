Узбекистан и японские компании обсудили сотрудничество в фармацевтической отрасли

ТАШКЕНТ /Trend/ - 17 января в Агентстве по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана прошла рабочая встреча с руководством японских торгово-консалтинговых компаний с участием директора агентства Абдуллы Азизова, передает Trend.

Согласно информации, во встрече приняли участие представители компаний Aria Investment Trust LLC, Tobidai Inc, Agnostri Inc, Global Silk Road Inc и Japan Uz Trade House LLC. Стороны рассмотрели возможности взаимодействия в сфере фармацевтики, а также вопросы развития производственной инфраструктуры в Узбекистане, в том числе в рамках кластера Tashkent Pharma Park.

Глава Tobidai Inc Хомма Даичи подчеркнул высокий интерес к инфраструктурным возможностям и темпам развития фармацевтического кластера, выразив готовность подробнее изучить условия предоставления земельных участков и услуги DM-компании Pharm Service.

Абдулла Азизов, в свою очередь, обозначил перспективы сотрудничества с японскими компаниями, имеющими значительный опыт в производстве биологически активных добавок и лекарственных растений.

По итогам переговоров достигнута договорённость о визите ряда японских компаний в Узбекистан в феврале 2026 года.