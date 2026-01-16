Глава МИД Ирана и генсек ООН обсудили недавние беспорядки и события в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш провели телефонный разговор, передает Trend со ссылкой на МИД Ирана.

В ходе телефонного разговора Аракчи изложил позицию Ирана по поводу недавних событий в стране, заявив, что мирные акции с требованиями касательно экономических и профсоюзных вопросов переросли в насилие после вмешательства террористических элементов. Министр иностранных дел Ирана также указал на заявления нынешних и бывших американских чиновников, которые, по его словам, поощряли насилие и убийства людей с целью подготовить почву для военной интервенции США в Ира.

Аракчи также коснулся того, что он назвал чудовищными преступлениями, совершенными во время беспорядков, включая нападения на сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, убийства женщин и детей, поджоги, нападения на больницы и медицинские центры, поджоги машин скорой помощи и пожарных машин, а также разрушение мечетей и культурных центров. Он охарактеризовал эти действия как напоминающие терроризм в стиле ИГИЛ и призвал Организацию Объединенных Наций и Генерального секретаря осудить их.

Министр иностранных дел Ирана также раскритиковал решение США созвать заседание Совета Безопасности ООН под предлогом обсуждения внутренних событий в Иране, назвав его вводящим в заблуждение.

Аракчи подчеркнул приверженность Ирана защите прав человека своих граждан, включая право на мирные собрания, а также ответственность страны за обеспечение общественного порядка, национальной безопасности и безопасности своего народа. Он добавил, что иранское правительство и общественность ожидают от Генерального секретаря ООН и Совета Безопасности четкого осуждения террористических актов, совершенных во время беспорядков, а также того, что он назвал незаконным вмешательством США против Ирана.

В ответ Гутерриш подчеркнул важность уважения основных прав человека всеми правительствами и отверг любые формы вмешательства во внутренние дела государств, включая военное вмешательство. Он также подчеркнул необходимость соблюдения принципов Устава ООН, в частности, запрета угрозы или применения силы.