Вице-президент IPU Севиль Микаилова и вице-спикер парламента Катара провели встречу в Дохе (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Депутат парламента Азербайджана, вице-президент Межпарламентского союза (IPU) от Азербайджана Севиль Микаилова встретилась в Дохе с заместителем спикера Shura Council (Консультативное собрание, парламент) Катара Хамдой Аль-Сулайти, сообщает в пятницу Trend.

Напомним, что по поручению спикера Милли Меджлиса Азербайджана Сахибы Гафаровой 13-14 января Севиль Микаилова посетила Доху для участия в 298-й сессии Исполнительного комитета IPU. В рамках мероприятия, по инициативе вице-спикера парламента Катара Хамды Аль-Сулайти в Консультативном собрании Катара состоялась встреча с представителем Азербайджана в IPU Севиль Микаиловой.

На встрече обсуждались текущее состояние межпарламентских отношений в мире, а также приоритетные направления деятельности IPU. Также был подчеркнут высокий уровень отношений между парламентами Азербайджана и Катара.

Во время встречи подчеркнуто, что сильные двусторонние связи создают благоприятные условия для развития межпарламентского сотрудничества. Было особо отмечено, что Азербайджан и Катар поддерживают друг друга и в рамках Межпарламентского союза.