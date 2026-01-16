Компания «PASHA Holding» объявляет о создании «PASHA Financial Holding» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Начиная с 30-го декабря 2025 года новая дочерняя компания компании «PASHA Holding», «PASHA Financial Holding», официально начала свою деятельность.

Основной целью «PASHA Financial Holding» является централизованное управление финансовыми компаниями, входящими в состав «PASHA Holding», а также инвестиционным портфелем в сферах банковских услуг, страхования, финтеха и электронной коммерции. В настоящее время в структуру «PASHA Financial Holding» входят банк «PASHA Bank Azerbaijan», банк «PASHA Bank Georgia», банк «PASHA Bank Türkiye», экосистема «Bir» (Kapital Bank, Competo и PashaPay), страховая компания «PASHA Insurance», компания по страхованию жизни «PASHA Life», а также «PASHA Technology».

Комментируя новую организационную структуру, генеральный директор «PASHA Holding» Джалал Гасымов отметил: «Создание “PASHA Financial Holding” позволит обеспечить более гибкое, сфокусированное и ориентированное на долгосрочную ценность управление нашими финансовыми и смежными активами. Этот шаг является важном этапом в стратегическом развитии Холдинга».

Следует отметить, что Фарид Мамедов, ранее занимавший должности заместителя генерального директора «PASHA Holding» и генерального директора экосистемы «Bir», назначен генеральным директором «PASHA Financial Holding». «Ключевым приоритетом “PASHA Financial Holding” является укрепление синергии между финансовыми и технологическими бизнесами, а также повышение ценности для клиентов и операционной эффективности за счёт внедрения инновационных решений», - отметил Фарид Мамедов. Одновременно с новой должностью Фарид Мамедов продолжит исполнять обязанности председателя Наблюдательного совета экосистемы «Bir».

В рамках новой структуры «PASHA Holding» будет осуществлять деятельность по пяти субвертикалям: «PASHA Financial Holding», охватывающая финансовый сектор (банковская деятельность, страхование, финтех, электронная коммерция и др.); «PASHA Real Estate Group», включающая управление недвижимостью, гостиничным бизнесом и торговыми центрами; AgroDairy, охватывающая аграрный сектор;

сеть супермаркетов «Bravo»; а также Ventures Group, объединяющая розничные услуги, ресторанный бизнес, туризм и индустрию развлечений.

Основанная в 2006 году, «PASHA Holding» является одной из крупнейших частных холдинговых компаний страны. Холдинг осуществляет деятельность в сферах финансов, недвижимости, сельского хозяйства, управления сетью супермаркетов, розничных услуг и индустрии развлечений, стремясь вносить вклад в повышение уровня жизни в странах своего присутствия.