Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

БАКУ/ Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 18 на 19 января и вечером возможны кратковременные осадки, которые местами будут усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, днем 2-4° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм ртутного столба до 768 мм. Относительная влажность составит 70-80%.

В ряде районов Азербайджана ожидаются дождь и снег. Местами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5° мороза, днем 1-4° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорье 13-17° мороза, днем 3-7° мороза.

В горных и предгорных районах ожидается гололед.