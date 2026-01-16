Исторические факты и свидетельства очевидцев раскроют реальную картину жестокостей, с которыми столкнулись сикхи — Аббас Аббасов

БАКУ/Trend/ - Исторические факты и свидетельства очевидцев раскроют реальную картину жестокостей, с которыми столкнулись сикхи.

Как сообщает Trend, об этом сегодня заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов, выступая на международной конференции на тему «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии» в Баку.

Он отметил, что сегодняшняя конференция не является лишь академической дискуссией или символическим мероприятием. В рамках конференции будет проведен глубокий анализ исторических корней дискриминации в отношении сикхов, а также продолжающейся борьбы за восстановление справедливости.

«Слова, которые я произношу, в полной мере не способны передать масштабы массовых убийств, грубых нарушений прав человека и совершенных жестокостей, с которыми столкнулись сикхи», - подчеркнул он.

А. Аббасов добавил, что выставочные материалы, исторические факты и свидетельства очевидцев позволят представить реальную и объективную картину данной проблемы.

«За последние два года Бакинская инициативная группа организовала более 30 международных конференций и наладила сотрудничество более чем с 20 странами», - подчеркнул он.