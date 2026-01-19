Экспорт грузинского фундука показал значительный рост

БАКУ /Trend/ - С августа 2025 года из Грузии экспортировано 11,7 тыс. тонн фундука на общую сумму 117,4 млн долларов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства страны, передает Trend.

Сообщается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился на 171,4 тонны, а доход — на 48,8 млн долларов, что составляет рост на 71%. Средняя цена за килограмм достигла 10,06 доллара, что на 69% выше уровня прошлого года.

Основными покупателями грузинского фундука остаются страны ЕС: Италия — 3,7 тыс. тонн, Испания — 1,3 тыс. тонн, Германия — 786,3 тонн, Франция — 617,6 тонн. Значительные партии также поставляются в Сирию, Армению, Грецию, Россию, Чехию и Польшу.