Назван объем внешней торговли Нахчыванской АР

БАКУ /Trend/ – В 2025 году внешняя торговля Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана составила 130,1 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики Нахчывана.

Согласно данным, это на 3,7% больше по сравнению с 2024 годом.

В течение отчётного года из Нахчывана было экспортировано товаров на сумму 13,6 миллиона долларов США, а импорт составил 116,6 миллиона долларов США.

Эти показатели увеличились по сравнению с 2024 годом соответственно на 28,4% и 1,4%.

Отметим, что согласно последним данным Государственного таможенного комитета, в январе–ноябре 2025 года объем внешнеторговых операций Азербайджана с зарубежными странами составил 44,589 миллиарда долларов США, что на 1,480 миллиарда долларов, или на 3,4 процента, больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.