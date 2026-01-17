Актер театра и кино Адалят Абдулсамед отмечает юбилей - эмоциональное погружение в образы персонажей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня отмечает 60-летний юбилей известный актёр Адалят Абдулсамед. Родившийся 17 января 1966 года в Баку, он уже более трёх десятилетий радует зрителей своими яркими ролями на сцене и в фильмах, сообщает Trend Life.

Адалят Абдулсамед (Абдулсамедов) окончил факультет "Театр и кино" Азербайджанского государственного института искусств имени М. Алиева (ныне – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и с 1989 года работает в Азербайджанском государственном театре молодёжи. С 2009 года он является актёром Государственного театра юного зрителя, а с 1993 года состоит в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

Адалят Абдулсамед - актёр, который умеет быть разным: драматичным, комичным, лиричным. Его роли запоминаются не только мастерством исполнения, но и глубиной эмоционального погружения. Каждый персонаж, созданный им, надолго остаётся в сердцах зрителей.

За годы своей творческой карьеры воплотил десятки незабываемых образов в спектаклях азербайджанских и мировых классиков, современных авторов - "Неумирающее сердце", "Айдын", "Лейли и Меджнун", "Мошенник", "Честность", "Строим гору", "Увядшие цветы", "Чернушка", "Мой белый голубь" и многих других. Его мастерство и глубокая эмоциональная игра делают каждый образ живым и запоминающимся. Каждая его роль - это маленький театр внутри театра, где мастерство актёра раскрывает душу персонажа.

Не менее ярки работы Адалята Абдулсамеда в кино, сериалах и на телевидении - "Заложник", "Интерпапа", "Девушки", "Беспредел", "Верю в утро...", "Последний путь", "Операция "Туфли", "Мальчишник 2", "Хокка" и т.д. Его умение передавать характер персонажа и эмоции через взгляд, голос и движение делает его роли живыми, узнаваемыми и глубоко трогающими.

Вместе с ним в ТЮЗе служит его супруга Земфира Абдулсамедова, с которой они образуют одну из самых ярких и творческих пар в азербайджанском искусстве. Их совместная работа - пример гармонии, профессионализма и любви к сцене.

Адалят Абдулсамед - это не просто актёр. Это символ преданности искусству, вдохновения и национальной культурной традиции, пример того, как труд, талант и искренняя любовь к сцене находят отклик в сердцах зрителей. В эту юбилейную дату хочется пожелать Адаляту крепкого здоровья, неиссякаемого вдохновения, новых творческих побед и ярких ролей, чтобы сцена и кино продолжали дарить ему радость и возможность делиться своим талантом. Пусть его энергия и талант продолжают радовать зрителей и вдохновлять будущие поколения актёров.

