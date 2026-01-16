BCG назвала главные инструменты ускорения транспортной трансформации городов

БАКУ /Trend/ - Города могут добиться значительного прогресса, если сосредоточатся на наиболее острых проблемах и неиспользованном потенциале, выйдут за рамки разрозненных мер и начнут применять данные в реальном времени для моделирования сценариев и принятия инвестиционных решений, сообщает Trend со ссылкой на исследование глобальной консалтинговой компании Boston Consulting Group (BCG).

Согласно информации, чтобы помочь городам оценить свой текущий уровень развития мобильности и сравнить его c городами своей категории, BCG разработала City Mobility Health Check Tool — цифровой инструмент, который в перспективе охватит все 150 городов, включённых в исследование.

Глобальный эксперт BCG по городскому планированию и мобильности и соавтор исследования Артурс Смилкстинс заявил, что с учётом того, что к 2050 году в городах появится ещё 2,5 миллиарда жителей, мобильность станет одним из ключевых факторов конкурентоспособности для привлечения талантов и инвестиций.

«Наше исследование показывает: самые успешные города, независимо от масштаба, географии или уровня благосостояния, объединяет одно: они принимают основанные на данных, осознанные решения, которые способствуют переходу жителей от использования личных автомобилей к более эффективным видам транспорта», - сказал он.