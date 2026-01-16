Во Дворце Гейдара Алиева состоялся торжественный концерт, посвящённый 110-летию со дня рождения Рашида Бейбутова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева в Баку при организации министерства культуры Азербайджана прошёл торжественный концерт, посвященный 110-летию со дня рождения народного артиста СССР, кавалера государственных премий и орденов, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова, внёсшего неоценимый вклад в развитие национального музыкального искусства, сообщает Trend Life.

Среди гостей были официальные лица, представители интеллигенции, деятели культуры и искусства, а также многочисленные поклонники творчества легендарного певца.

В начале вечера гостям были представлены архивные видеоматериалы, отражающие богатое творческое наследие Рашида Бейбутова, его яркий сценический путь и вклад в популяризацию азербайджанской музыки на международной арене.

Рашид Бейбутов является одной из ключевых фигур в истории азербайджанской эстрады и вокального искусства. Уникальный тембр, высокий профессионализм и самобытная манера исполнения позволили ему с успехом представлять азербайджанскую музыкальную культуру на крупнейших сценах мира. В его репертуаре - произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, народные песни, романсы и эстрадные произведения, исполняемые на разных языках, что сделало творчество великого артиста по-настоящему международным.

Художественная часть вечера прошла под руководством дирижёра Эллады Мамедовой в сопровождении Эстрадно-симфонического оркестра имени Рашида Бейбутова. На сцене с музыкальными произведениями, посвящёнными памяти Рашида Бейбутова, выступили народные артисты Юсиф Эйвазов, Салман Гамбаров, Айгюн Байрамова, Азер Зейналов, Самир Джафаров, Фидан Гаджиева, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Аббас Багиров, Севда Алекберзаде, Фарид Алиев, Анар Шушалы, а также Замиг Гусейнов, Ильхама Гасымова, Ровшан Гахраманов, Фахри Кязым-Ниджат, Лейла Рагимова, Азад Шабанов и Талех Яхъяев.

Концертная программа была тепло встречена зрителями и стала ярким проявлением признательности и искренней любви к бессмертному творческому наследию Рашида Бейбутова.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!