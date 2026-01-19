Обнародован объем добычи природного газа на месторождении "Шахдениз"

БАКУ /Trend/ - В 2025 году добыча природного газа на азербайджанском месторождении "Шахдениз" составила 27,9 миллиарда кубометров.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, добыча природного газа на данном месторождении увеличилась на 0,1 миллиарда кубометров или 0,4%.

В 2024 году добыча природного газа на месторождении "Шахдениз" составила 27,8 миллиарда кубометров.

Напомним, что в 2025 году в Азербайджане было добыто 51,5 миллиарда кубометров природного газа. Это на 1,2 миллиарда кубометров или на 2,4% больше по сравнению с 2024 годом.

Месторождение "Шахдениз", расположенное в азербайджанском секторе Каспия и являющееся одним из крупнейших в мире газоконденсатных месторождений, было открыто в 1999 году. Открытие крупнейшего месторождения "Шахдениз" с запасами 1 триллион м³ газа и 243 миллиона тонн конденсата, а также успешная реализация газового проекта "Шахдениз" представили Азербайджан в мире как страну-экспортера газа.

В 2006 году, после ввода в эксплуатацию газопровода Баку–Тбилиси–Эрзурум, Азербайджан начал экспортировать природный газ на рынки Грузии и Турции.