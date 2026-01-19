Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9776 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,1807 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9776
|AUD
|1,1377
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1154
|CZK
|0,0815
|CNY
|0,2441
|DKK
|0,2647
|GEL
|0,6314
|HKD
|0,2181
|INR
|0,0187
|GBP
|2,2772
|SEK
|0,1847
|CHF
|2,1286
|ILS
|0,5406
|CAD
|1,2237
|KWD
|5,5245
|KZT
|0,3325
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5136
|MDL
|0,099
|NOK
|0,1688
|UZS
|0,0142
|PKR
|0,6072
|PLN
|0,4681
|RON
|0,3884
|RUB
|2,1807
|RSD
|0,0168
|SGD
|1,3221
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,3185
|TRY
|0,0393
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0392
|JPY
|1,0772
|NZD
|0,982