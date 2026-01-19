...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 января

19 января 2026 09:07 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 19 января

Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 19 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9776 маната, 1 турецкая лира - 0,0393 маната, а 100 российских рублей - 2,1807 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9776
AUD 1,1377
BYN 0,5753
AED 0,4628
KRW 0,1154
CZK 0,0815
CNY 0,2441
DKK 0,2647
GEL 0,6314
HKD 0,2181
INR 0,0187
GBP 2,2772
SEK 0,1847
CHF 2,1286
ILS 0,5406
CAD 1,2237
KWD 5,5245
KZT 0,3325
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5136
MDL 0,099
NOK 0,1688
UZS 0,0142
PKR 0,6072
PLN 0,4681
RON 0,3884
RUB 2,1807
RSD 0,0168
SGD 1,3221
SAR 0,4533
xdr 2,3185
TRY 0,0393
TMT 0,4857
UAH 0,0392
JPY 1,0772
NZD 0,982
