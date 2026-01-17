Стартовала медиа-аккредитация на 13-ю сессию Всемирного форума городов

В преддверии 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая состоится 17-22 мая 2026 года в Баку, дан старт аккредитации представителей местных и зарубежных средств массовой информации (СМИ) для освещения работы Форума.

Медиа-аккредитация предназначена исключительно для СМИ, официально зарегистрированных в государствах-членах ООН, и осуществляется только через официальную онлайн-систему регистрации UN-Habitat (https://events.unhabitat.org/).

Заявки, направленные по электронной почте или обычной почтой, к рассмотрению не принимаются.

Процедура прохождения медиа-аккредитации включает следующие этапы:

Перейти на официальный портал регистрации; Выбрать раздел World Urban Forum 13 (WUF13); Если имеется личный аккаунт, войдите в систему, используя адрес электронной почты и пароль; Если аккаунт отсутствует — создайте новый и выберите тип партнёрства «Медиа»; Загрузить требуемые документы и направить заявку на аккредитацию.

После тщательного рассмотрения и утверждения поданных заявок аккредитованным представителям СМИ будет направлено официальное письмо с уведомлением.

Перечень требуемых документов:

Для граждан Азербайджанской Республики — удостоверение личности или паспорт; для представителей зарубежных СМИ — исключительно паспорт; Один из документов, подтверждающих профессиональную журналистскую деятельность: действительное журналистское удостоверение либо служебное командировочное письмо, соответствующее установленным требованиям; Образцы недавно опубликованных материалов (в виде ссылок или в формате PDF); Представители международных СМИ, аккредитованные Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, дополнительно обязаны предоставить аккредитационную карту; Фриланс-журналисты обязаны загрузить командировочное письмо от соответствующего СМИ.

Требования к командировочному письму:

Письмо должно быть оформлено на официальном бланке СМИ;

Документ должен быть адресован руководителю Отдела коммуникаций UN-Habitat и направлен на электронный адрес [email protected] ;

; Письмо должно быть составлено на английском языке либо на одном из других официальных языков ООН;

Документ должен быть подписан уполномоченным должностным лицом (руководителем издательства, главным редактором или директором информационного агентства);

В письме должны быть чётко указаны полное имя журналиста, его должность, сроки командировки, а также намерение освещать работу WUF13.

Правила для СМИ

Деятельность представителей СМИ в рамках WUF13 осуществляется в соответствии со следующими правилами:

Для доступа на площадку мероприятия достаточно наличие аккредитации WUF13; Полный перечень медиаоборудования, временно ввозимого на территорию Азербайджанской Республики, подлежит обязательному декларированию не позднее чем за 72 часа до въезда в страну через национальный электронный таможенный портал E-gömrük: Elektron Gömrük Xidmətləri – https://e.customs.gov.az; При въезде в страну в таможенные органы необходимо предоставить следующие документы:

письмо, подтверждающее медиа-аккредитацию;

упрощённую таможенную декларацию для гостей;

При выезде из страны данная декларация должна быть повторно предъявлена таможенным органам вместе с задекларированным оборудованием.; Ввоз беспилотных летательных аппаратов (дронов) на территорию страны запрещён; Аккредитованные вещательные компании обязаны получить временное разрешение на использование радиочастот для радиоэлектронного оборудования (дополнительная информация о процедуре будет предоставлена позднее); Подробная информация о правилах ввоза и вывоза оборудования размещена на официальном сайте Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (раздел «Общая информация для путешественников»); Для осуществления съёмок за пределами места проведения мероприятия необходимо заранее получить разрешение соответствующих государственных органов. Заявки должны быть направлены до 15 апреля 2026 года на адрес [email protected].

На улицах, площадях и иных общественных местах фото- и видеосъёмки в целом разрешены. Просим принять к сведению, что представители СМИ несут ответственность за возможные входные сборы на этих объектах, поэтому рекомендуем проверить эту информацию заранее.

Для проведения съёмок на частной территории требуется предварительное согласование непосредственно с администрацией соответствующего объекта.

Контакты для СМИ:

По вопросам медиа-аккредитации и организации интервью с представителями UN-Habitat: [email protected] ;

; По вопросам, связанным с принимающей страной, а также получением разрешений на съёмку за пределами площадки мероприятия: [email protected] ;

; По вопросам ввозимого оборудования и других медиауслуг: [email protected] ;

; Дополнительная информация доступна на странице https://wuf.unhabitat.org/media.

В период проведения мероприятия для представителей средств массовой информации будет обеспечен доступ к ключевым сессиям, пресс-брифингам с представителями местных органов власти и Организации Объединённых Наций, а также организованы интервью с официальными лицами и экспертами, созданы специальные медиа-зоны для прямых трансляций и подготовки репортажей.

Отметим, что 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдёт в Баку, организована UN-Habitat совместно с правительством Азербайджанской Республики и посвящена теме «Жильё для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты». В рамках Форума планируется всестороннее обсуждение решений в области достойного жилищного обеспечения, инклюзивного развития и климатической устойчивости городов.

На Мероприятие, которое пройдёт на территории Бакинского Олимпийского стадиона соберутся представители правительств разных стран, международных организаций, городских администраций, экспертного сообщества и СМИ.

­

О Всемирном форуме городов

Основанный в 2001 году Организацией Объединённых Наций, Всемирный форум городов (World Urban Forum, WUF) является ведущей глобальной конференцией по устойчивому градостроительству, призванной изучать влияние стремительной урбанизации на города, сообщества, экономику и изменение климата. С момента своего основания WUF проводился в различных городах по всему миру, а первая сессия состоялась в Найроби, Кения, в 2002 году.

О программе ООН по населенным пунктам (UN-Habitat)

Организатором Форума является Программа ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) — структура ООН, специализирующаяся на устойчивом градостроительству. Программа действует более чем в 90 странах, оказывая поддержку правительствам и местным сообществам в создании социально и экологически устойчивых городов. UN-Habitat способствует трансформационным изменениям в городах через обмен знаниями, политические консультации, техническую помощь и партнёрские инициативы.