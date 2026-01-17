Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,25 доллара США или 1,8% по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,54 доллара США за баррель.

Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.

Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,09 доллара США или 1,6%, и составила 68,08 доллара США за баррель.

Цена нефти марки URALS повысилась на 1,2 доллара США или 3,4% по сравнению с предыдущим показателем и составила 36,34 доллара США за баррель.

Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,45 доллара США или 2,2% по сравнению с предыдущим показателем и составила 67,76 доллара США за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.