Счетная палата о влиянии изменения цены на нефть на доходы ГНФАР

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Государственного нефтяного фонда, каждое изменение средней годовой экспортной цены 1 барреля нефти на 5 долларов США приводит к изменению доходов фонда примерно на 0,5 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заключении Счетной палаты по бюджету Государственного нефтяного фонда на 2026 год.

Отмечено, что на фоне ожиданий, согласно которым прогнозы международных финансовых институтов по сырой нефти марки "Brent" на 2026 год в основном будут варьировать в диапазоне 60–65 долларов США, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики спрогнозировал базовый сценарий своего бюджета, исходя из ценового предположения на верхней границе консенсусного диапазона — 65,0 доллара США.

"В качестве одного из основных показателей при формировании доходов Фонда была принята среднегодовая экспортная цена 1 барреля нефти на 2026 год на уровне 65,0 долларов США, и доходы были спрогнозированы соответствующим образом. В рамках базового сценария доходы ГНФАР прогнозируются на уровне 13,03 миллиарда манатов (приблизительно 7,67 миллиарда долларов США), а расходы — на уровне 13,02 миллиарда манатов (приблизительно 7,66 миллиарда долларов США)", — подчеркивается в информации.