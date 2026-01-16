Назван объём газа, поставленного по TANAP из Азербайджана в Турцию

БАКУ /Trend/ - В 2025 году по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) из Азербайджана в Турцию было поставлено 5,6 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, данный показатель остался без изменений.

В целом в прошлом году из Азербайджана в Турцию было экспортировано 9,6 миллиарда кубометров природного газа.

По данным, по сравнению с 2024 годом экспорт газа из Азербайджана в Турцию в прошлом году сократился на 0,3 млрд кубометров или на 3%. Так, в 2024 году из Азербайджана в Турцию было поставлено 9,9 миллиарда кубометров природного газа.

Отметим, что TANAP транспортирует газ, добываемый в рамках второй фазы азербайджанского месторождения "Шахдениз", от грузино-турецкой границы до западной границы Турции.

Срок службы системы TANAP рассчитан до 2062 года.