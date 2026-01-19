Турция и Сирия обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям при администрации президента Турции.

Согласно информации, в ходе разговора обсуждались двусторонние отношения, а также последние события в Сирии.

Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение территориальной целостности, единству, солидарности, стабильности и безопасности Сирии. Президент Турции также заявил, что полное освобождение сирийской территории от терроризма необходимо как для самой Сирии, так и для всего региона.