Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,42 доллара США, или 3,4% и составила 69,29 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 2,54 доллара США, или 3,7%, и составила 66,99 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,48 доллара США, или 6,6% и составила 35,14 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,48 доллара США или 3,6% и составила 66,31 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.