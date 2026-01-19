В Праге обсудили сотрудничество Узбекистана и Чехии в электронике и энергетике

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Праге прошла встреча представителей Узбекистана с директором Чешской электротехнической ассоциации Яном Проксом, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества в сферах электроники, электротехники, автоматизации и энергетики. Чешской стороне представили информацию о реформах, реализуемых в Узбекистане с 2016 года, направленных на улучшение инвестиционного климата и расширение производственных и экспортных возможностей.

Руководство ассоциации выразило заинтересованность в партнёрстве, отметив опыт чешских компаний в области промышленной автоматизации, решений Industry 4.0, искусственного интеллекта и производства высокотехнологичной продукции для энергетики и горнодобывающего сектора.

Также отмечено, что Узбекистан предлагает стабильную экономическую среду, доступ к рынкам Центральной Азии и Евразии и привлекательные условия сотрудничества в рамках режима преференциальной торговли GSP+ с ЕС.