В Иране за последние дни зафиксированы массовые поджоги и разрушения государственного имущества - Посольство

БАКУ/ Trend/ - В ходе последних событий в Иране был нанесен значительный ущерб государственному и частному имуществу.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на посольство Ирана в Азербайджане.

Согласно данным, многочисленные предприятия общественного питания, правительственные здания и полицейские участки сгорели и стали непригодными для использования.

«Целями нападений также становились частные дома и квартиры; в некоторых городах было уничтожено почти 200 коммерческих предприятий. Владельцам бизнеса, отказавшимся закрыть свои магазины, угрожали физическим насилием и поджогами.

Нападения коснулись специализированных транспортных средств: сгорели 53 пожарные машины и 180 автомобилей скорой помощи. В столице были разграблены и подожжены 26 отделений банков и 25 мечетей, а по всей стране в огне пострадали 53 мечети», - сказали в посольстве.

Сообщается, что раненые мирные жители были убиты: когда они пытались доставить пострадавших в больницы, некоторые сопровождавшие их под предлогом помощи открыли огонь с близкого расстояния, убив 11 человек.

«Кроме того, у вооруженных террористов было изъято более 1300 единиц огнестрельного оружия и боеприпасов»,- отметили в диппредставительстве.