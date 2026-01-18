В Азербайджане выросли аграрные страховые выплаты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане растет число хозяйств, пользующихся механизмом аграрного страхования, предоставляемым при государственной поддержке, а также увеличивается объем компенсационных выплат.

Как сообщает Trend со ссылкой на Фонд аграрного страхования, в течение 2025 года фермерам и хозяйствам, понесшим убытки в результате различных страховых случаев, было выплачено в общей сложности 9,2 миллиона манатов компенсаций. Это на 44% больше по сравнению с выплатами 2024 года и в 2,1 раза больше, чем в 2023 году.

Напомним, что в 2023 году Фонд аграрного страхования осуществил страховые выплаты на сумму 4,4 миллиона манатов, а в 2024 году — 6,4 миллиона манатов.

В 2025 году по страховым случаям фермерам и хозяйствам было выплачено 8,8 миллиона манатов компенсаций. Это на 70% больше по сравнению с 2024 годом и в 2,5 раза больше по сравнению с выплатами 2023 года.

В прошлом году Фонд аграрного страхования также выплатил 394 тысячи манатов по ущербу, нанесенному животноводческим хозяйствам.

В 2025 году из 41 вида растений, застрахованных Фондом аграрного страхования, страховые выплаты были произведены по 26 видам.

В прошлом году по посевам пшеницы и ячменя в общей сложности было выплачено 5 миллионов 175 тысяч манатов страховых компенсаций. Это на 2 миллиона манатов или на 63% больше по сравнению с 2024 годом. Выплаты по хлопковым полям составили 958 тысяч манатов, что на 72 тысячи манатов или на 8% больше, чем в 2024 году.

После зерновых культур и хлопка наибольшие объемы страховых выплат были осуществлены по персикам, кукурузе, миндалю, подсолнечнику, табаку, яблокам, грушам, винограду и абрикосам.

Напомним, что в Азербайджане механизм аграрного страхования реализуется при государственной поддержке. В целях поддержки фермеров государство оплачивает 50% страхового взноса. В результате фермеры могут застраховать свои посевные площади, внося минимальную плату.

В настоящее время по всей территории страны продолжается процесс страхования озимых зерновых культур и плодовых садов. Фонд аграрного страхования призывает фермеров и владельцев хозяйств воспользоваться государственной поддержкой и своевременно застраховать посевные площади.

Для упрощения процесса страхования создана возможность оплаты страхового взноса через систему "AsanPay" с помощью мобильного телефона.

С условиями и тарифами страхования продукции растениеводства, охватываемой аграрным страхованием, можно подробно ознакомиться на официальном интернет-сайте Фонда аграрного страхования в разделе "Растениеводческая продукция", а рассчитать страховой взнос — с помощью "Калькулятора растениеводства". Дополнительную информацию можно получить, следя за страницами Фонда в социальных сетях, а также связавшись по номеру 1651.