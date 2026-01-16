В Азербайджане побит пятилетний рекорд по перевозке автомобилей паромами

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане на паромах в прошлом декабре было перевезено рекордное количество автомобилей

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

"В декабре 2025 года паромами ASCO, входящей в холдинг AZCON Holding, было перевезено 4 476 автомобилей. Тем самым был превзойдён предыдущий рекорд, зафиксированный в июле 2020 года на уровне 4 379 автомобилей, и зарегистрирован самый высокий показатель за последние пять лет.

В ноябре 2025 года паромами ASCO было перевезено 3 243 автомобиля. Таким образом, объём перевозки автомобилей в декабре увеличился примерно на 38 процентов по сравнению с ноябрём", – говорится в информации.