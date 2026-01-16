20 января 1990 года стало трагической и одновременно героической страницей в национальной памяти - посол (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство Азербайджана во Франции совместно с Ассоциацией друзей Азербайджана почтило память шехидов трагедии 20 Января.

Как сообщили Trend в посольстве, посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выступила с речью, в которой рассказала о кровавых событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Она отметила, что 20 января 1990 года стало переломным моментом в борьбе азербайджанского народа за свободу, трагической и одновременно героической страницей в национальной памяти. В ту ночь ввод советских войск в Баку привел к беспрецедентному насилию против мирного населения: десятки невинных людей погибли, сотни получили ранения. События "Кровавого января" не смогли сломить волю азербайджанского народа к свободе. Наоборот, это только укрепило национальное единство и усилило идею независимости.

Посол Л. Абдуллаева подчеркнула, что трагедия 20 Января - это не только день скорби, но и начало пути Азербайджана к государственному суверенитету. Этот путь привел к исторической Победе в 2020 году, когда под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева азербайджанская армия освободила от оккупации территории страны.

Дипломат отметила, что после восстановления территориальной целостности Азербайджана в регионе сформировались новые реалии, и на первый план вышла повестка мира. В настоящее время ведутся переговоры между Азербайджаном и Арменией о подписании мирного соглашения, что станет важным шагом к долгосрочной стабильности и сотрудничеству в Южном Кавказе.

"Независимое, сильное, победоносное азербайджанское государство глубоко чтит память шехидов 20 Января и всех героев, отдавших жизнь за Родину. Их подвиг никогда не будет забыт и память о них будет жить как символ свободы и гордости в истории Азербайджана", - сказала Л. Абдуллаева.

Затем с речью выступил новый президент Ассоциации друзей Азербайджана Жером Беган. Рассказав о ее деятельности, он подчеркнул важность продвижения азербайджанской культуры и увеличения числа членов ассоциации.

Отметим, что перед мероприятием в Культурном центре посольства состоялось ежегодное собрание Ассоциации друзей Азербайджана. Президент ассоциации, бывший депутат Национального собрания Франции Жером Ламбер и генеральный секретарь Мирвари Фаталиева представили годовой отчет и программу проектов на текущий год. На заседании из 16 членов правления Жером Беган был избран новым президентом ассоциации, а также были избраны новые вице-президенты и генеральный секретарь на трехлетний срок.

В завершение мероприятия директор Международного центра мугама, заслуженный артист, президентский лауреат, обладатель медали "Терегги", победитель международных конкурсов, доцент, тарист Сахиб Пашазаде, директор Государственной детской филармонии Азербайджана, лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде и лауреат международных конкурсов, выпускница консерватории Parma Arrigo Boito Сона Искендерли (сопрано) исполнили произведения азербайджанских и европейских композиторов.

