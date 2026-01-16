Сикхское государство занимало в два раза больше территории, чем Великобритания - исполнительный директор Федерации сикхов

БАКУ/Trend/ - Сикхское государство занимало в два раза больше территории, чем Великобритания.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполнительный директор Федерации сикхов Сидху Дабиндерджит на международной конференции «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии» в Баку.

Он отметил, что в каждом гурдаваре, то есть месте поклонения сикхов, можно увидеть тысячи людей. В Англии первый гурдавар открылся в 1911 году, и в настоящее время в стране функционируют 250 гурдаваров.

«В каждом гурдаваре есть отдельное место для совместной трапезы. Люди здесь сидят вместе и едят бесплатную вегетарианскую пищу. Любой человек из любой точки мира может прийти в гурдавар, независимо от своей религии, веры, пола. Здесь все равны: богатые и бедные сидят за одним столом и делят одну и ту же еду», – подчеркнул он.

Он также обратил внимание на Сикхское государство, часто упоминаемое в учебниках истории, отметив, что это государство существовало в период с 1799 по 1849 годы, то есть 50 лет.

«Иногда мы забываем, что Сикхское государство во главе с Махараджей Ранджитом Сингхом занимало в два раза больше территории, чем Великобритания. Население составляло примерно 12 миллионов человек», – добавил он.