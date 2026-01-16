В Баку состоялось заседание Комиссии по безопасности критической информинфраструктуры по итогам 2025 г.

БАКУ/Trend/ - В Баку состоялось заседание Комиссии, созданной для организации проверки соблюдения общих и специальных требований по безопасности критической информационной инфраструктуры, по итогам 2025 года.

Как сообщает Trend, на заседании совместной Комиссии, состоящей из сотрудников Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджанской Республики и Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджанской Республики, были обсуждены текущее состояние безопасности критической информационной инфраструктуры, результаты проведенных в течение года оценок, а также существующие риски. Кроме того, были определены основные функциональные цели на 2026 год.

Отмечается, что в ходе проведённых на местах оценок с участием сотрудников СГБ и ГСССИБ были выявлены несоответствия между фактической ситуацией и данными, отраженными во внутренних аудиторских отчетах, представленных некоторыми субъектами. Исходя из этого, было подчеркнуто значение повышения эффективности централизованных механизмов контроля в целях укрепления кибербезопасности объектов критической информационной инфраструктуры.

На заседании также обсуждались вопросы применения соответствующих нормативно-правовых механизмов, реализованных мер, обмена информацией о киберугрозах и практические результаты международного сотрудничества.

Одновременно, с учетом существующих вызовов, были рассмотрены предложения по развитию нормативно-правовой базы в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры, в частности в направлении совершенствования требований безопасности.

По итогам заседания был принят итоговый отчет по вопросам безопасности критической информационной инфраструктуры.