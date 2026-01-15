США ввели санкции против 11 граждан Ирана и ряда компаний

БАКУ /Trend/ - США ввели санкции против 11 граждан Ирана.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении министерства финансов США.

Согласно информации, санкции также введены в отношении секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и 13 компаний, зарегистрированных в Иране, ОАЭ и Сингапуре.

Сообщается, что в санкционный список включены и члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сотрудники полиции, которых США обвиняют в жестоком подавлении протестов.

Было подчеркнуто, что санкции введены также в отношении юридических лиц, деятельность которых связана с «теневым банкингом».