В Баку проходит конференция, посвященная репрессивной политике Индии в отношении этнических меньшинств (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку впервые по инициативе Бакинской инициативной группы проводится международная конференция под названием «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии», посвященная репрессивной политике правительства Индии в отношении этнических меньшинств.

Как сообщает Trend, в мероприятии принимают участие министр по правам человека и делам меньшинств штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора и другие официальные лица, а также влиятельные представители сикхской общины из Канады, Великобритании и США, руководители аналитических центров, ученые зарубежных университетов, работающие в сфере прав человека и этнических меньшинств, а также лица, ставшие непосредственными жертвами репрессивной, расистской и преследовательской политики правительства Индии.

На конференции будут обсуждены вопросы систематической расовой дискриминации, насилия и репрессивной политики, проводимой правительством Индии в отношении сикхов и других этнических меньшинств, а также грубые нарушения обязательств Индии по Международному пакту о гражданских и политических правах, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Конвенции против пыток в контексте отношения к этническим меньшинствам. Также планируется проведение дискуссий о необходимости удержания реальной ситуации в повестке международных организаций и принятия соответствующих решений, в частности о расследовании Комитетом ООН по правам человека нарушенных прав этнических меньшинств в Индии, казней, осуществленных без судебных решений, а также о документировании правонарушений специальными докладчиками ООН и вынесении их на международный мониторинг.

Отдельной темой обсуждения станет роль международных и местных неправительственных организаций и академических кругов в этом процессе, а также влияние подготовленных ими отчетов, правовых заключений и рекомендаций на международные механизмы принятия решений.



