Национальный координатор WUF13 представляет Азербайджан на международной встрече в Женеве

БАКУ/Trend/ - Делегация под руководством председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана, национального координатора WUF13 Анара Гулиева участвует в XXXV Заседании высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви, посвященном теме "Переформирование многосторонности в эпоху фрагментации и трансформации", проходящем в Женеве.

Как сообщили Trend в Комитете, в ходе заседания Национальный координатор WUF13 Анар Гулиев отметил, что многосторонность является наиболее эффективным подходом к преодолению глобальных вызовов, которые ни одна страна не может решить в одиночку, таких как изменение климата, стремительная урбанизация, неравенство и устойчивое развитие. В этом контексте он особо подчеркнул решающую роль городов и населенных пунктов как ключевых пространств, где глобальные решения превращаются в практическую деятельность.

Он также отметил, что города и инфраструктура Азербайджана, расположенного на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, рассматриваются как мосты, соединяющие регионы и общества. Говоря о масштабных восстановительных и интегрированных градостроительных проектах, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, Анар Гулиев подчеркнул, что данные проекты нацелены не только на восстановление территорий, но и на внесение вклада в долгосрочный мир, стабильность и региональное сотрудничество.

В завершение председатель Комитета пригласил коллег принять участие в 13-м Всемирном форуме по градостроительству, который состоится в Баку 17–22 мая этого года.