Во Дворце Гейдара Алиева состоялся TMB FEST, посвященный 20-летию KATV1 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева состоялся TMB FEST, посвященный 20-летию KATV1 - один из крупнейших провайдеров цифровых услуг, действующий на территории Азербайджана, сообщает Trend Life. Вечер был организован TMB TV Azərbaycan при поддержке ОО "Müəllif Hüquqları Uğrunda" ("За авторские права", председатель - заслуженный деятель искусств, композитор Говхар Гасанзаде).

На открытии было отмечено, что бренд KATV1 на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции на всём телекоммуникационном рынке страны. Компания не только расширяет географии своего вещания, а также внедряет последние достижения мирового сообщества в сфере телекоммуникационных технологий, что в совокупности с высоким качеством услуг и уровнем сервисного обслуживания клиентов является главным условием сохранения ведущих позиций на азербайджанском телекоммуникационном рынке.

TMB Media Qrup объединяет в себе телеканал TMB Azərbaycan, радиостанцию Radio TMB 100.5 FM, а также действующие в Турции TMB TV Global, TMB Haber, Türkvizyon Şarkı Yarışması и другие организации. Деятельность радио началась в 1998 году, и оно до сих пор остается одним из популярных проектов в Азербайджане.

​Телеканал TMB Azərbaycan непрерывно представляет современную музыку Турции и Азербайджана. ​ Основная цель - донести культуру и музыку тюркских народов до всего мира и популяризировать её.

Гостям была представлена концертная программа с участием звезд эстрады и церемония награждения за вклад в развитие и пропаганду культуры. Ведущим вечера были теле- радиоведущие Сейран Бабаева и Шахла Гусейнова (Чичек).

В концертной программе выступили – народные артисты Ниямеддин Мусаев, Фаик Агаев, Тунзаля Агаева, Ройя Айхан, заслуженная артистка Лала Мамедова, исполнители Натаван Хабиби, Айсель Теймурзаде, Фахри Кязым-Ниджат, Намиг Гасымов, Эльчин Ширинов, Чинара Мелик, ритм-группа "Натиг" и рок-группа "Дервиш".

Специальные премии в различных номинациях были вручены – народному поэту Бахтияру Вахабзаде (к 100-летнему юбилею, посмертно), заслуженному журналисту, тележурналисту, профессору Этибару Бабаеву, народной артистке, композитору, профессору Фирангиз Ализаде, народному артисту Натигу Ширинову, заслуженным деятелям искусства Баба Везироглу и Говхар Гасанзаде, заслуженному артисту, композитору Вугару Джамалзаде, заслуженному работнику культуры, композитору Рауфу Мамедову, Хор Zəfər, Международному музыкальному фестивалю DREAM FEST, ASCO QSC, iTicket Production, телеканалам İTV и AzTV.

Юбилейный TMB FEST стал не просто праздничным событием, а наглядным подтверждением того, что KATV1 и TMB Media Group на протяжении двух десятилетий остаются важной частью культурного и информационного пространства страны. Объединив на одной сцене технологии, музыку и людей искусства, вечер еще раз подчеркнул: устойчивое развитие медиа невозможно без уважения к национальной культуре, творческому труду и авторскому праву - ценностям, которые и сегодня определяют вектор будущего Азербайджана.

