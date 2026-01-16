Албания приветствует недавние положительные сдвиги в диалоге между Азербайджаном и Арменией – посол

БАКУ/Trend/ - Албания приветствует недавние положительные сдвиги в диалоге между Азербайджаном и Арменией и выражает надежду на то, что они приведут к долгосрочному разрешению конфликта.

Об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Албания в Азербайджане Бесарт Кадиа.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и подтверждаем нашу поддержку взаимного признания суверенитета и территориальной целостности обеих стран. Подчеркиваем, что конструктивный диалог, веденный с полным соблюдением международных норм и принципов, является ключевым для достижения прочного мира, примирения и стабильности на Южном Кавказе. Албания высоко оценивает готовность обеих стран к диалогу вместо противостояния и приветствует историческую веху на пути к миру, закрепленную на уровне Белого дома под лидерством Президента Трампа. Мы рассматриваем это соглашение как важный шаг, означающий окончание десятилетий конфликта и закладывающий основу для полной нормализации отношений, а также укрепления регионального доверия, стабильности и безопасности", - сказал Кадиа.

Отметим, что 8 августа по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчываном. Этот проект получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

В рамках встречи министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян парафировали проект «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» и подписали совместное обращение министров иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения к действующему председателю ОБСЕ (о закрытии Минского процесса ОБСЕ, личного представителя действующего председателя ОБСЕ по конфликту, обсуждаемому Минской конференцией, и Группы планирования высокого уровня).