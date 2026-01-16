Туркменистан в контексте растущих транзитных амбиций Центральной Азии

БАКУ /Trend/ - На фоне формирования глобальной транспортной повестки под влиянием геополитических сдвигов, роста региональной торговли и стремления к устойчивости и диверсификации логистических маршрутов, Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) демонстрирует устойчивый рост.

В 2024 году объемы перевозок по нему увеличились примерно на 68%, а к 2030 году прогнозируется рост до 11 млн тонн. В целом по Центральной Азии в 2026-2030 годах ожидается увеличение грузопотоков в 1,5 раза - до 90-95 млн тонн.

В данном контексте Туркменистан находится на переходном этапе с точки зрения развития транспортного сектора, стремясь использовать свое географическое положение для усиления транзитной роли. С 2019 года инвестиции в транспортную инфраструктуру превысили $4,6 млрд, приоритетами остаются автодорожные и железнодорожные проекты, а также морская логистика. Вместе с тем сохраняются структурные ограничения, включая ограниченный доступ к иностранному капиталу и необходимость дальнейшей интеграции в региональные цепочки поставок.

Ключевым многосторонним механизмом, способным повлиять на решение этих вопросов, является Ашхабадское соглашение, формирующее мультимодальный коридор между Центральной Азией и Персидским заливом. Дополнительно Туркменистан заключил двусторонние соглашения с Узбекистаном и Ираном, направленные на снижение транзитных издержек и упрощение процедур, а обновленный в 2023 году Таможенный кодекс ориентирован на цифровизацию и принцип «единого окна».

По оценкам Евразийского банка развития (ЕАБР), контейнерный трафик в Центральной Азии к 2030 году увеличится примерно на 66%. Средний коридор рассматривается как ключевая альтернатива традиционным маршрутам между Востоком и Западом. Для удовлетворения спроса региону потребуется около 18,5 млрд евро или $21.5 млрд инвестиций в транспортную инфраструктуру.

Соседи Ашхабада по региону тоже активно вовлечены в текущие процессы. Казахстан и Узбекистан активно модернизируют железнодорожные и портовые мощности, Кыргызстан и Таджикистан сосредоточены на интеграции в региональные и южноазиатские транспортные маршруты.

Крупнейшие проекты, связывающие границы Туркменистана вдоль всей его территории, включают автомагистраль M37, проходящую от побережья Каспийского моря до восточных регионов страны, 600-километровую автомагистраль Ашхабад-Туркменабат и развитие порта Туркменбаши. Протяженность автодорожной сети Туркменистана составляет около 58,6 тыс. км, из которых более 80% имеют твердое покрытие. В последние годы реализованы крупные проекты по строительству магистралей и мостов, а также обновлена нормативная база в сфере дорожного строительства и безопасности движения.

В то же время сохраняется потребность в модернизации сельских дорог, внедрении цифровых транспортных решений и повышении эффективности обслуживания инфраструктуры, что напрямую влияет на транзитный потенциал страны.

Обновленная в последние годы и модернизированная железнодорожная инфраструктура представлена линиями Теджен-Серахс, Туркменабат-Керки, Ашхабад-Дашогуз, дополнительных путей общей протяженностью более 1,600 км.

Туркменистан в целом сформировал базовую инфраструктурную и нормативно-правовую основу для участия в региональных транспортных процессах. На фоне ускоряющегося роста транзитных потоков в Центральной Азии Ашхабад демонстрирует готовность к адаптации своей транспортной политики и инфраструктурных приоритетов, что позволяет рассматривать страну как потенциально более гибкое звено формирующейся евразийской логистической архитектуры.