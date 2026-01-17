Тысячи людей погибли в ходе беспорядков – Хаменеи

БАКУ /Trend/ - В результате недавних беспорядков в Иране погибли несколько тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом заявил 17 января верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи во время встречи с группой иранских граждан в Тегеране.

«Мирные протесты в стране переросли в беспорядки, устроенные провокаторами, которые совершили различные преступления», - отметил он.

Хаменеи заявил, что в ходе беспорядков в стране было разрушено более 250 мечетей, повреждено более 250 учебных заведений и другое государственное имущество, государственные учреждения и т. д.

Верховный лидер Ирана осудил западные страны в связи с происходящими событиями. Он заявил, что злонамеренные планы в стране пресечены.

Следует отметить, что протесты в Иране начались в конце декабря из-за резкого обесценения иранской национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!