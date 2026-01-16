Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экспорт яблок из Узбекистана превысил 25 тыс. тонн

Узбекистан Материалы 16 января 2026 05:51 (UTC +04:00)
Фото: Агентство статистики Узбекистана

Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - В период с января по ноябрь 2025 года Узбекистан поставил на внешние рынки 25,5 тыс. тонн яблок в 11 стран мира на сумму 13,2 млн долларов США, говорится в сообщении Национального комитета по статистике, передает Trend.

Согласно информации, основной объем экспорта узбекских яблок пришелся на государства СНГ. Крупнейшими импортерами стали Казахстан, куда было отправлено 12,2 тыс. тонн, и Россия с объемом поставок 11,3 тыс. тонн. В Кыргызстан экспорт составил 1,3 тыс. тонн.

Небольшие объемы продукции также были поставлены в страны Ближнего Востока и Центральной Азии: в Ирак — 204 тонны, в Туркменистан — 167,4 тонны, при этом на прочие зарубежные направления пришлось 283,5 тонны яблок.

