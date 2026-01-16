В YARAT открыли новый сезон Школы современного искусства, посвящённый кинематографу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT состоялось открытие нового сезона Школы современного искусства YARAT. Третий сезон школы посвящён кинематографу и направлен на развитие практических и теоретических навыков в сфере киноискусства, сообщили Trend Life в пресс-службе YARAT.

Автором программы и художественным руководителем проекта является кинорежиссёр, продюсер и член Европейской киноакадемии Руфат Гасанов. Образовательная программа рассчитана на молодых людей, проявляющих интерес к режиссуре, сценарному мастерству и продюсерской деятельности.

На участие в программе поступило более 100 заявок. Отбор участников проходил в два этапа и отличался высокой конкуренцией. По итогам конкурсного отбора студентами Школы YARAT были выбраны 20 участников.

Занятия и дискуссии в рамках программы будут проводиться при участии местных и зарубежных специалистов в области кино. Итогом учебного курса станет создание нескольких короткометражных фильмов.

