Банк ABB представил карту Tam Visa

Банк ABB вывел на рынок новую карту Tam Visa, предоставляющую клиентам дополнительные преимущества. Ключевой особенностью продукта является его цифровой формат: карту Tam Visa можно активировать сразу и начать пользоваться ею мгновенно, что обеспечивает клиентам максимальную скорость и удобство.

Карта позволяет получать до 10% выгодного кешбэка с платежей. Переводы и снятие наличных по карте осуществляются без комиссии на сумму до 3 000 AZN. При достижении уровня «Золото» в программе FaydaMax клиентам предоставляется возможность двукратного возврата НДС (2x ƏDV Geri Al).

Кроме того, держатели карты Tam Visa получают различные подарки и привилегии в зависимости от оборота операций по карте. В числе партнеров — Costa Coffee, Park Cinema и Crunch Burger, где клиентам предоставляются специальные бонусы и преимущества.

Также в рамках кампании, которая продлится до 31 марта 2026 года, оплата проезда во всех автобусных маршрутах страны, оснащенных системой безналичной оплаты, с использованием новой карты Tam Visa через Apple Pay или Google Pay будет приносить пассажирам 100% кешбэк. Сумма оплаченного проезда в полном объеме зачисляется в баланс «Выгодный кешбэк» в приложении ABB Mobile.

Кампания действует только для новых карт Tam Visa в валюте AZN. Каждый клиент может воспользоваться предложением не более 10 раз. Кампания распространяется исключительно на автобусы, поддерживающие технологии Apple Pay и Google Pay.

С полным перечнем возможностей карты Tam Digi Visa можно ознакомиться по ссылке.

Подробную информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, обратившись в Информационный центр по номеру 937, а также на корпоративных страницах Банка ABB в социальных сетях.