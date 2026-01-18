В Музее современного искусства открылась выставка под названием «Гейзер» (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем», организованного Творческим центром Максуда Ибрагимбекова при поддержке Фонда Гейдара Алиева и спонсорстве компании bp, 17 января в Музее современного искусства состоялось открытие выставки современного искусства под названием «Гейзер».

Как сообщает Trend, в открытии выставки приняли участие директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, официальные гости, известные деятели искусства и другие лица.

Фестиваль «Нефтяной бум улыбается всем», проходящий с ноября 2025 года по февраль 2026 года, посвящен творческому наследию выдающегося азербайджанского писателя Максуда Ибрагимбекова и выстроен вокруг культурного и исторического контекста периода нефтяного бума. Объединяя различные направления искусства, фестиваль обращается к темам трансформации, ожидания и внутреннего напряжения, отраженным в литературных текстах автора.

Выставка современного искусства «Гейзер» является одним из основных проектов фестиваля. Выступая концептуальной отсылкой к пьесе «Нефтяной бум улыбается всем», она предлагает иммерсивный взгляд на точку соприкосновения личного опыта с коллективной историей.

Выступая на открытии выставки, директор Творческого центра Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова отметила особую значимость этого дня для фестиваля: «Сегодня действительно грандиозное событие, так как в фестивале принимают участие молодые и талантливые художники. Меня особенно радует тот факт, что многие участники не просто участвуют здесь, но и глубоко осмысливают идеи и обращаются к книгам Максуда Ибрагимбекова».

По словам Анны Ибрагимбековой, представленные произведения в большей степени являются впечатлением, личной интерпретацией и художественной реакцией, визуальной трактовкой слов и образов.

Директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров выразил благодарность всем, кто внес вклад в организацию мероприятия, подчеркнул значение фестиваля «Нефтяной бум улыбается всем», проводимого с ноября 2025 года: «Мероприятия и спектакли, представленные в рамках фестиваля, имеют большое значение. Надеюсь, что это станет доброй традицией. Сегодня я встретился с художниками. Представлены их прекрасные работы. Желаю каждому из них успехов в дальнейшем творчестве».

Выступивший затем вице-президент компании bp по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли подчеркнул, что сегодняшний день – это праздник на стыке искусства и литературы. Он выразил удовлетворение участием компании bp в реализации столь прекрасного мероприятия.

Куратор выставки Нигяр Рзаева в своем выступлении отметила, что творчество Максуда Ибрагимбекова настолько живое и современное, что проект и представленные работы стали для художников большим источником вдохновения. Она выразила благодарность всему творческому коллективу, а также Фонду Гейдара Алиева, компании bp и Музею современного искусства за оказанную поддержку.

Затем гости ознакомились с выставкой.

В проекте нефть выступает как реальная сила, определяющая ритм Баку, судьбы людей и развитие страны в целом. Она воссоздает среду, в которой на протяжении всей истории государства формировались межличностные отношения.

Название выставки – «Гейзер» – олицетворяет нефтяной фонтан, то есть выход нефти на поверхность земли под давлением, привлекая внимание к принципу гейзера, освобождающего накопленную энергию. Тот же импульс задан пьесой Максуда Ибрагимбекова и получил развитие в художественных работах проекта.

В выставке принимают участие девять художников. Экспозиция состоит из двух условно взаимосвязанных частей: концептуальная видеоработа, основанная на переработке архивных материалов, и работы современных художников, формирующих основное художественное пространство.

Наряду с этим, на выставке также представлена фоторабота инициатора и организатора фестиваля, вдовы Максуда Ибрагимбекова – Анны Ибрагимбековой. Данная работа экспонируется вне основного состава участников выставки.

Участники – Фидан Садыг, Ирина Эльдарова, Кянан Алиев, Мушфиг Гейдаров, Назрин Мамедова, Нигяр Фамильсой, Орхан Гараев, Сархан Гаджиев и Вюсаля Агаразыева.

Инсталляция Фидан Садыг «Безымянный» затрагивает тему незаметного существования женщины в период нефтяного бума. Образ безликой женщины превращается в символ утраты индивидуальности, тело выступает границей между внутренним состоянием женщины и социальным давлением. Узор, отражающий фрагменты Баку нефтяной эпохи, заменяет лицо, фиксируя на теле следы индустрии и истории. Женский образ представлен в состоянии, при котором голос личности практически не слышен.

Работа Ирины Эльдаровой «Дракарис. Огнепоклонники» обращается к солнечной энергии как к первоисточнику жизни и символу Страны огней. Здесь ощущение мгновенности исчезает и уступает место непрерывному энергетическому импульсу. Человек представлен как коллективный образ. Он титан, обуздавший огонь и создавший системы его передачи от глубин земли до глобального пространства. Произведение задумано как визуальное выражение масштаба и силы энергии, формирующей современный мир.

Скульптура Кянана Алиева «Ожидание» построена на ощущении подъема и предвкушения. Трубы, хаотично поднимающиеся с постамента, образуют закрытый квадрат, который указывает на условную единицу нефти – куб. Некоторые из этих труб выходят за пределы конструкции, и из них доносится звук. Подойдя ближе, зритель слышит внутренне нарастающее движение, словно что-то стремится подняться и вырваться наружу. Произведение обращается к опыту Баку в период подъема нефтяной индустрии, когда звук, близкий к шуму фонтанирующей нефти, воспринимался как предвестник будущих перемен.

Эта часть работы связана с личным опытом художника. В 1990-е годы, в период нехватки воды в Баку, он испытывал чувства ожидания, напряжения и радости: «Я многократно открывал кран и слушал. Я ждал этого звука. Когда шла вода, я просто радовался».

Концептуальная статуя «Постчеловек» Мушфига Гейдарова представляет образ человека, лишенного гендерных и индивидуальных особенностей. Крупные размеры фигуры усиливают восприятие ее как объекта постчеловеческой природы, сформированного современным временем. Художник указывает на мысль о том, что энергия, технологии и информация со временем меняют способы существования человека и его самопознания, создавая новые реалии.

В этом контексте нефть играет фундаментальную роль: она является основным источником энергии, на котором строятся промышленность и цифровые системы. Именно эта энергия запускает процессы трансформации, в результате которых человек постепенно утрачивает телесные и социальные определения, превращаясь в универсальный, лишенный индивидуальности функциональный носитель.

Абстрактная работа Назрин Мамедовой «Гейзер» фиксирует момент, когда скрытая энергия выходит на поверхность, начиная трансформировать внутренние состояния человека. Энергия, поднимающаяся из подземных слоев, нарушает привычные линии и создает нестабильные состояния между разрушением и созиданием.

Художника интересует напряженность переходного момента: старые эмоциональные структуры разрушаются, а новые еще не успевают сформироваться. Этот процесс проявляется как внезапный выброс накопленной энергии.

В структуре произведения через цвет, форму и глубину прослеживаются ассоциации, связанные с ландшафтом Абшерона.

Центральный образ картины Нигяр Фамильсой «Побочный эффект» – ворона, являющаяся наблюдателем исторических перемен и переломных моментов. Она появляется на фоне агрессивного желтого поля, воспринимаемого как ослепительный свет прогресса.

Произведение подчеркивает необратимый характер нефтяного и технологического бума. Иллюзия общего благополучия сталкивается с реальностью последствий. В этом конфликте ворона остается неподвижным свидетелем, одновременно воплощая обе стороны прогресса.

Работа Орхана Гараева «Занавес» анализирует нефтяной бум как пространство противоречий между ярким развитием и невидимой стороной повседневного труда. Конструкция из треугольных ламелей формирует две визуальные поверхности; каждая из них раскрывается только под определенным углом зрения, противопоставляя физический труд внешнему блеску.

При прямом взгляде изображение рассеивается, превращаясь в нечто абстрактное. Эта оптическая «слепота» выступает метафорой иллюзии и фрагментарного восприятия. Смысл формируется лишь в процессе движения: зритель вынужден менять свое положение, чтобы воспринять целое. Как и в жизни, ясность возникает в результате объединения отдельных фрагментов.

Художественная видеофантазия «Промежуток» Сархана Гаджиева отображает состояние между материальной и цифровой реальностями. Изменение реальностей происходит постепенно и, можно сказать, незаметно для человека, без четко обозначенного момента начала и завершения. На этом фоне нефть выступает как первичная материя и память древней жизни, из которой формируется образ бабочки, напоминающий о сознании и духе.

Образы нефти и искусственного интеллекта создают визуальный язык, выражающий положение человека между материальной памятью и цифровой реальностью.

Второй видеоарт подготовлен на основе архивных материалов Государственного фонда кино Азербайджана и представляет нефть как неотъемлемую часть реальной жизни и истории.

Произведение Вюсали Агаразыевой «Участок» основано на историко-документальных образах эпохи нефтяного бума: люди, стоящие по колено в нефти, работают в тяжелой и вязкой среде, где стирается граница между телом и веществом. В пространстве, которое художник называет «участком», человек и нефть превращаются в элементы единого целого. Эта монументальная картина не претендует на пафос и идеализацию. Художник акцентирует внимание на непосредственном вовлечении человека в исторический процесс через физический опыт и восприятие происходящего телом.

Эта логика продолжается и в инсталляции под названием «Центр». Круглая деревянная форма символизирует ручной труд и земляную среду, в которой он осуществляется. Вращающийся центр создает непрерывное движение. На нем расположена пара перчаток нефтяника, которая выступает как молчаливый свидетель человеческого существования, память о труде и усилиях множества людей.

Выставка современного искусства «Гейзер» продлится до 2 февраля.