Казахстан увеличит объем поставок нефти через БТД

БАКУ/Trend/ - Ожидаемый объем поставок казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) на 2026 год составляет 1,6 млн тонн нефти.

Об этом сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на КазМунайГаз (КМГ).

В 2025 году поставки казахстанской нефти по БТД составили 1,3 млн тонн.

В КМГ отметили, что в конце прошлого года в связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) была проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО «КазТрансОйл» (КТО).

Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку-Тбилиси-Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга).

В компании отметили, что в январе 2026 года, с учётом сохраняющихся ограничений по приёму нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению будут продолжены.

Напомним, что 29 ноября 2025 года в объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта города Новороссийск были атакованы безэкипажными плавсредствами. В результате атаки выносное причальное устройство ВПУ-2 получило серьезные повреждения. Агрегат выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

13 января текущего года были совершены атаки беспилотных дронов на три танкера, следовавших к морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума в акватории Чёрного моря