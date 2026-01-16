Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Азербайджане назвали объем добычи конденсата на месторождении "Абшерон" за прошлый год

Энергетика 16 января 2026 01:39 (UTC +04:00)
В Азербайджане назвали объем добычи конденсата на месторождении "Абшерон" за прошлый год

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - В 2025 году добыча конденсата на азербайджанском месторождении "Абшерон" составила 0,6 миллиона тонн.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года, добыча конденсата на месторождении "Абшерон" не изменилась.

Напомним, что по оперативным данным за январь-декабрь 2025 года, в Азербайджане было добыто 27,7 миллиона тонн нефти (вместе с газовым конденсатом).

Месторождение "Абшерон" расположено в акватории Каспийского моря, примерно в 100 км к юго-востоку от Баку и в 25 км к северо-востоку от месторождения "Шахдениз".

Добыча конденсата и газа ведётся с июля 2023 года в рамках проекта ранней добычи с использованием одной глубокой морской скважины, управляемой JOCAP.

