Глава МИД Ирана и генсек ШОС обсудили региональные и международные события

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Нурлан Еркамбаев обсудили региональные и международные события в ходе телефонного разговора, передает Trend со ссылкой на МИД Ирана.

Согласно информации, Еркамбаев решительно осудил террористические акты и акты саботажа, совершенные в Тегеране и других иранских городах. Он выразил соболезнования правительству и народу Ирана, а также семьям жертв недавних беспорядков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ходе телефонного разговора Арагчи изложил оценку Ираном недавних событий, заявив, что мирные собрания переросли в насилие из-за участия в них подготовленных террористических элементов. Он подчеркнул, что Исламская Республика Иран будет твердо защищать свой национальный суверенитет и безопасность своих граждан.

Арагчи поблагодарил Генерального секретаря ШОС за осуждение терроризма и иностранного вмешательства во внутренние дела Ирана, подчеркнув коллективную ответственность всех стран за сотрудничество в предотвращении и борьбе с терроризмом.

Еркамбаев, в свою очередь, подтвердил общую позицию государств-членов ШОС в отношении уважения национального суверенитета, независимости и территориальной целостности, равенства и взаимной выгоды, невмешательства во внутренние дела и отказа от применения или угрозы применения силы как основополагающих принципов стабильных международных отношений.