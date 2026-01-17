Министр молодежи и спорта Азербайджана провел встречу с представителями спортивных федераций

БАКУ/ Trend/ - 16 января министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов провел свою 24-ю встречу с представителями спортивных федераций.

Как сообщает Trend, об этом проинформировала пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Мероприятие прошло в Азербайджанской спортивной академии. В ходе встречи министр Фарид Гаибов поприветствовал участников и рассказал о проделанной работе, а также о предстоящих задачах в сфере спорта.

В соответствии с повесткой дня была представлена информация об итоговом отчете VI Игр исламской солидарности, ходе подготовки к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе, а также о процессе регистрации и классификации спортсменов. Участники заслушали доклады, посвященные применению искусственного интеллекта, проекту «Азерфит», а также планам физической и психологической подготовки, представленным опытными зарубежными экспертами Эдвардом Коларом, Радо Писота, Матеем Тусаком и Томажем Леваком.

Кроме того, на встрече была представлена информация о курсах спортивного тренерства, вопросах, связанных с юношескими Олимпийскими играми, проводимыми под эгидой министерства, летних юношеских Олимпийских играх, которые пройдут в этом году в Сенегале, проекте «Баку-2026 — мировая столица спорта», а также отчет о деятельности спортивных федераций в социальных сетях.